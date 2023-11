Herdeiros suspendem ajuda a mulheres do escândalo com Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2023 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 NOV (ANSA) – Os filhos do ex-premiê italiano Silvio Berlusconi, que morreu em junho, retiraram as ajudas econômicas mensais de 2,5 mil euros (R$ 13 mil) que o “cavaliere” havia concedido às 20 jovens que participavam de suas festas no escândalo conhecido como “bunga-bunga”.

O caso de prostituição na mansão de Arcore, perto de Milão, levou o político ao banco dos réus em uma série de processos. A pivô foi a modelo ítalo-marroquina Karima El-Mahroug, conhecida como “Ruby Rouba Corações”, mas também havia entre as participantes – algumas menores de idade à época – uma brasileira, Iris Berardi.

Segundo a agência de notícias EFE, além do fim da mesada, os herdeiros do ex-mandatário italiano estão despejando as mulheres dos apartamentos onde moravam gratuitamente.

Uma imobiliária encarregada pelos filhos do empresário enviou uma carta às jovens anunciando a “rescisão por falecimento” do contrato de uso gratuito do imóveis da rua Olgettina, em Segrate (Milão), determinando que entreguem os apartamentos até 31 de dezembro, segundo o jornal Corriere della Sera.

A mesada foi determinada por Berlusconi a título de compensação “pelo dano em suas imagens sofrido pelas investigações sobre os processos”. O próprio político admitiu em 2013, em uma das audiência, que havia concedido os recursos.

