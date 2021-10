‘Herdeiro’ de Messi, Ansu Fati renova com o Barcelona até 2027

Herdeiro da camisa 10 de Lionel Messi no Barcelona, Ansu Fati teve seu contrato renovado com o clube catalão. O jovem atacante de apenas 18 anos agora tem um acordo válido até 2027 e com números impressionantes: uma cláusula de rescisão estimada em 1,16 bilhão de dólares, aproximadamente R$ 6,49 bilhões.

O vínculo anterior de Fati com o Barcelona iria expirar no fim desta temporada. Seu empresário, Jorge Mendes, já havia recebido algumas ligações de grandes clubes europeus, o que obrigou o time espanhol a se movimentar. Em 1º de janeiro ele estaria livre para conversar com equipes sobre uma potencial transferência gratuita. Mas, no fim das contas, seu desejo sempre foi de ficar no Barcelona.

O anúncio do Barça acontece poucas horas depois de o clube vencer o Dínamo de Kiev pela Liga dos Campeões. Ansu Fati fará 19 anos de idade ainda neste mês e faz parte dos planos do clube catalão de renovação de estrelas, que inclui também a renovação com Pedri. Ele tem batido recordes precoces, como quando se tornou o jogador mais jovem a atuar pela equipe principal: em 2019, quando tinha apenas 16 anos.

Sua evolução, no entanto, teve uma breve pausa. Em setembro de 2020 ele foi submetido a quatro cirurgias em razão de uma ruptura no menisco no joelho esquerdo. O novo acordo com o Barcelona não teve seus detalhes revelados, mas as informações apontam para que seu salário tenha um crescimento progressivo a cada temporada.

