Herdeiro de médico: saiba valor e de onde vem a fortuna de Thiago Brennand

O empresário Thiago Brennand, de 42 anos, preso acusado de agredir uma mulher na academia de um shopping de luxo em São Paulo, além de ser investigado sob a suspeita de 11 crimes sexuais, é herdeiro de uma fortuna astronômica. Natural do Recife, mas residindo em São Paulo, Brennand é filho de uma família tradicional de Pernambuco.

A nossa reportagem foi procurar saber o valor da fortuna de Thiago Brennand. Confira!

Qual o valor da fortuna de Thiago Brennand?

Thiago Brennand é um dos cinco filhos do médico e empresário José Aécio Fernandes Vieira e de Joana Brennand Tavares da Silva. Os Fernandes Vieira fundaram um dos maiores sistemas de saúde particular no Recife. Na década de 1960, os irmãos José Aécio e Francisco Eustácio, ambos paraibanos, iniciaram um serviço pioneiro no Nordeste de atendimento clínico — entre eles, os da Usina Trapiche, no interior, cujo dono era outro irmão deles, Sávio.

Em 1979, inauguraram o Hospital Santa Joana, e, após uma década, o Memorial São José, unidades que consolidaram um polo médico voltado às classes A e B. Em 2015, com faturamento de R$ 400 milhões, venderam as operações à Amil e à Rede D’Or, mantendo os imóveis onde funcionavam os hospitais. Desde então, Francisco Eustácio e seus filhos passaram a investir nas áreas de saúde, agronegócio e tecnologia, através da holding Evipar, enquanto José Aécio e seus filhos assumiram a imobiliária e construtora Órea.

De acordo com familiares e advogados, a fortuna de Brennand é estimada em mais de R$ 300 milhões.

Veja alguns dos bens:

Casa na Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo no interior de São Paulo;

Carros importados;

Joias e relógios de luxo;

Diversas propriedades na capital paulista;

Ainda estima-se que o empresário detém um arsenal de mais de 50 armas.

Condenado pela terceira vez

Em 17 de janeiro deste ano, Thiago Brennand foi condenado pela terceira vez na 2ª Vara de Porto Feliz a oito anos de prisão por estupro de uma mulher. Além disso, a juíza Alcântara Cruvinel Schneider estabeleceu o pagamento de indenização em R$ 50 mil. Ao todo, as penas contra ele já ultrapassaram 20 anos de detenção.

À ISTOÉ, o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que ainda cabe recuso da decisão. Essa foi a segunda condenação pelo crime de estupro. Na primeira, o juiz Israel Salu, de Porto Feliz, impôs pena de 10 anos e seis meses de prisão ao empresário pelo crime sexual cometido contra uma ex-namorada americana.

O empresário também foi condenado a um ano e oito meses pela agressão contra a modelo Alliny Helena Gomes, em agosto de 2022, dentro de uma academia de luxo em São Paulo.

Nesse nova condenação do empresário, a vítima informou que foi obrigada a ter relações sexuais com ele sem o uso de preservativo, no dia 31 de março de 2022. Ainda de acordo com ela, Brennand a contratou para realizar o serviço de massagem. A mulher acredito que seria na residência dele na capital paulista, porém Thiago pediu para que ela fosse à sua casa no interior.

Então a vítima resolveu ir na companhia de uma amiga. Quando chegou ao local, o empresário mostrou a sua coleção de armas e, na sequência, a levou para um quarto. Nesse momento, de acordo com ela, Brennand pediu para fazer sexo sem camisinha, o que a mulher recusou. Na sequência, foi abusada por ele.

Thiago Brennand encontra-se preso desde abril de 2023 após ter sido extraditado dos Emirados Árabes para o Brasil sob acusações de uma série de crimes contra mulheres.

