Herdeiro da Samsung recebe perdão presidencial na Coreia do Sul após ser preso por corrupção

Da Samsung 12/08/2022 - 5:00 Compartilhe

Lee Jae-yong, herdeiro e líder do grupo Samsung, recebeu o perdão presidencial nesta sexta-feira (12). O gesto é visto como uma longa tradição sul-coreana de libertar empresários envolvidos em casos de corrupção. As informações são do jornal O Globo.

O bilionário foi condenado por suborno e peculato. De acordo com Han Dong-Yyng, ministro da Jutiça da Coreia do Sul, Jae-yong foi perdoado para “contribuir na superação da crise econômica” do país asiático.

Com patrimônio avaliado em Us$ 7,9 bilhões, Lee já tinha recebido liberdade condicional em agosto do ano passado, quando alcançou 18 meses de prisão. Sua condenação, porém, foi de três anos.

Com o perdão presidencial, o empresário vai voltar ao posto que ocupava anteriormente. Ele é vice-presidente da Samsung, a maior fabricante de smartphones do mundo. O bilionário foi preso em um grande esquema de corrupção que, inclusive, derrubou a ex-presidente Park Geun-hye.