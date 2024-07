Herdeira da Disney se une a doadores democratas e pausa doaçoes até que Biden desista

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 05/07/2024 - 2:51 Para compartilhar:

O presidente Joe Biden está enfrentando uma revolta de alguns doadores ricos de seu próprio partido, incluindo uma herdeira da

fortuna da Disney, que diz que não financiará mais o Partido Democrata até que Biden desista da corrida presidencial após seu desempenho desastroso no debate.

Abigail Disney, neta de Roy O. Disney, cofundador da The Walt Disney Company, disse à rede de TV americana CNBC na quinta-feira (4) que planeja reter doações para o partido que financiou por anos até que Biden desista. O presidente disse que não tem planos de se retirar da disputa, apesar dos apelos para que o faça.

“Pretendo interromper qualquer contribuição ao partido, a menos e até que eles substituam Biden no topo da chapa. Isso é realismo, não desrespeito. Biden é um bom homem e serviu seu país admiravelment”, disse Abigail Disney em uma longa declaração à CNBC. “Se Biden não renunciar, os democratas perderão. Disso tenho absoluta certeza. As consequências da perda serão genuinamente terríveis.”

O Partido Democrata em geral está em pânico desde que Biden teve dificuldades para se apresentar no debate contra o ex-presidente Donald Trump na semana passada.

Uma pesquisa do New York Times/Sienna College realizada após o debate mostrou Biden atrás de Trump por 6 pontos percentuais entre os prováveis ​​eleitores.

Abigail Disney é uma apoiadora de longa data dos democratas. Ela doou US$ 50.000 ao comitê de ação política Jane Fonda Climate em abril, de acordo com um registro da Comissão Eleitoral Federal.

A Disney apontou a vice-presidente Kamala Harris como uma alternativa sólida a Biden, argumentando que ela seria capaz de derrotar Trump.

“Temos uma excelente vice-presidente. Se os democratas tolerassem qualquer uma de suas deficiências percebidas, mesmo um décimo do que toleraram as de Biden (e não vamos nos enganar sobre onde raça e gênero figuram nessa desigualdade) e se os democratas pudessem encontrar uma maneira de parar de discutir e se unirem em torno dela, poderíamos vencer esta eleição por muito”, disse Disney.

E ela não é a única a pausar doações até que Biden renuncie. Gideon Stein, o presidente do Moriah Fund, disse que decidiu pausar doações planejadas de US$ 3,5 milhões, destinadas a organizações sem fins lucrativos e políticas alinhadas à corrida presidencial.

“Joe Biden tem sido um presidente muito eficaz, mas, a menos que ele se afaste, minha família e eu estamos interrompendo mais de US$ 3 milhões em doações planejadas para organizações sem fins lucrativos e políticas alinhadas com a corrida presidencial, com exceção de alguns trabalhos de votação”, disse Stein. “Praticamente todos os principais doadores com quem conversei acreditam que precisamos de um novo candidato para derrotar Donald Trump.”

Karla Jurvetson, uma filantropa e grande doadora democrata, deu a entender, em uma chamada privada de doadores, que ela concorda com o sentimento de pausar doações até que Biden renuncie e pode acabar fazendo tal movimento, de acordo com uma pessoa familiarizada com seus comentários.

Jurvetson está entre os 50 maiores doadores deste ciclo em todo o país, doando mais de US$ 5 milhões aos democratas, de acordo com a OpenSecrets. Ela doou mais de US$ 200.000 ao Biden Victory Fund. A filantropa doou mais de US$ 30 milhões aos democratas em 2020, de acordo com os dados.