Herdeira da Disney é presa durante protesto contra uso de jatos particulares

A herdeira da fortuna da Disney foi presa no aeroporto de Hamptons, em Nova York (EUA), durante um protesto contra o uso de jatos particulares. Abigail Disney, sobrinha-neta de Walt Disney, se juntou a outros ativistas climáticos e fechou o acesso do terminal de East Hampton. As informações são do New York Post.

Herdeira da Disney e outros ativistas sentaram-se ponto de pousos e decolagens para jatos particulares do aeroporto de Hamptons;

Eles protestaram contra os gases de efeito estufa emitidos pelos jatos;

Abigail Disney foi presa e teve as impressões digitais catalogadas.

Abigail estava acompanhada de alguns ativistas dos movimentos New York Communities for Change (Comunidades de Nova York para Mudança), Planet Over Profit (Planeta acima do lucro) e Sunrise Movement NYC (Movimento do nascer do sol NYC). Eles protestavam contra o que chamaram de “férias exclusivas de investidores em combustíveis fósseis e poluidores que promovem a crise do clima”.

No dia 14 de julho, Abigail divulgou uma nota na qual afirmou que “como uma pessoa que teve o privilégio de usar jatos particulares, sei que é difícil abrir mão de um luxo especial”. “Mas também sei que já passou o tempo de emitir gases de efeito estufa como este apenas para nosso conforto pessoal”, acrescentou a herdeira da Disney, que teve as impressões digitais catalogadas.

Ela ainda ressaltou que a temperatura média da Terra tem atingido níveis históricos e ondas de calor causaram diversas mortes. “Os 1% mais ricos usam tanto gás de efeito estufa quanto todos os 50% mais pobres. É hora de uma mudança real e este é o lugar mais óbvio para começar”, completou.

Abigail e os outros ativistas sentaram-se com os braços unidos por tubos em frente ao aeroporto, especificamente no ponto de pousos e decolagens para jatos particulares.

