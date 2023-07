Herbert Vianna recebe alta após ficar oito dias internado com pneumonia bacteriana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 19:13 Compartilhe

Após ficar oito dias internado no hospital Copa D´Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o cantor Herbert Vianna recebeu alta, nesta quarta-feira, 5. O vocalista do grupo Os Paralamas do Sucesso estava hospitalizado para tratar de uma pneumonia bacteriana.

Em nota enviada ao jornal O Dia, o hospital informou: “O Sr. Herbert Vianna recebeu alta hoje, após concluir com sucesso o tratamento de sua pneumonia”.

Internado desde o dia 28, o artista estava “respondendo adequadamente” ao tratamento de pneumonia.

