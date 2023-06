Suposto filho de Gugu pede exumação do corpo do apresentador na briga pelo reconhecimento de paternidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 14:04 Compartilhe

Nesta quarta-feira (21), os três filhos reconhecidos de Gugu Liberato foram surpreendidos, no momento em que estavam em sala de audiências para ouvir testemunhas, por um oficial de Justiça, que entregou uma intimação a respeito do processo de herança.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, os filhos de Gugu e a irmã dele, Aparecida Liberato, foram, então, informados da existência de uma ação de investigação de ‘paternidade post mortem’ contra o apresentador.

Ricardo Rocha pede a reserva do quinhão que lhe caberia na herança caso se prove que ele é, mesmo, irmão dos herdeiros já reconhecidos.

Quem é o suposto filho

Trata-se do comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, de São Paulo, que entrou na Justiça pedindo a exumação do corpo de Gugu Liberato para comprovar, por exame de DNA, ser filho do apresentador.

O rapaz, que há quase dois meses trouxe à tona a história de que seria filho biológico de Gugu Liberato, quer a sua parte nos bens deixados pelo apresentador, cuja herança foi decidida na última terça-feira (20), pelo STJ, validando o testamento deixado por Gugu.

Ricardo alega que Gugu tinha 14 anos quando engravidou sua mãe. De acordo com ele, Otacília conheceu Gugu no segundo semestre de 1973, em uma padaria próxima aos locais onde eles trabalhavam: Gugu em uma imobiliária e ela como empregada doméstica.

