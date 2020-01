Henry James popular

A novela “A volta do parafuso”´(1898), de Henry James, é um clássico do horror e da ambiguidade. Trata-se de uma história de possessão de dois irmãos pequenos, contada por uma governanta que pode estar imaginando coisas. Houve várias versões do livro para o cinema e a televisão. O longa-metragem “Órfãos”, da diretora italiana Floria Sigismondi, transpõe a história para o gênero de horror mais popular.

A menina Flora (Brooklynn Prince) e o irmão Miles (Finn Wolfhard, da série “Little things”) aterrorizam a bondosa governanta Kate (Mackenzie Davis) em cartaz.