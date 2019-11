Henríquez elogia Luxemburgo no Vasco e quer vitória para atrapalhar o Flamengo

Ainda sonhando com uma vaga na Copa Libertadores e disposto a acabar de vez com qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco encara o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo adiantado da 34.ª rodada, em busca da vitória para também atrapalhar os planos do rival, que está muito próximo da conquista do título.

Titular absoluto do Vasco desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, Osvaldo Henríquez fez elogios ao trabalho dele nestes seis meses à frente da equipe. O zagueiro ressaltou que o treinador conseguiu blindar o elenco dos problemas e que sua experiência e liderança foram fundamentais em um momento difícil que o time passava na temporada.

“Ficou em evidência que o trabalho do Luxemburgo foi preciso. Ele chegou num momento que o clube precisava de um cara com experiência, que transmita para o jogador essa ‘malandragem’, experiência que ele foi passando nesses seis meses de trabalho. Além da questão de atitude, questão anímica que ele trouxe para o elenco. Acho que isso foi muito bom. Seguindo essa linha, o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, novamente ele voltará a estar na elite dos cinco clubes que buscam o título brasileiro”, disse o zagueiro em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Enquanto esse de glórias não volta, o Vasco pensa em conseguir a melhor colocação possível no Brasileirão, sem desistir da luta por uma vaga na Libertadores. Faltando seis rodadas para o final do campeonato, está sete pontos atrás da zona de classificação à competição continental.

“Primeiramente nós temos que avaliar o que vai ser essa reta final de campeonato. Nosso planejamento matemático está direcionado a conseguir logo uma vitória para matematicamente zerar qualquer situação de rebaixamento e nosso planejamento já vai estar um pouco mais assegurado para uma vaga na Sul-Americana e tentar ficar na melhor colocação possível na tabela de classificação. O jogo com o Flamengo é diferente. Eles também precisam somar pontos, nós vamos encarar esse jogo como o que significa para a história do Vasco, um clássico com história gigante, com ingredientes diferentes. Vencer representaria um título para nós, já que eles vem de uma longa sequência sem perder. Nós ganhando, vai representar muito”, afirmou Henríquez.

“Não existe outro clube brasileiro hoje que tenha mais responsabilidade que o Vasco. Palmeiras, Grêmio, que tem grandes elencos, mas acho que o Vasco, por ser o maior rival, cria-se a expectativa de que possamos surpreender nesta partida”, completou.