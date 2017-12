Henrique Meirelles: “Os desafios são grandes e os estamos enfrentando com o apoio da sociedade brasileira”

Eleito Brasileiro do Ano na Economia, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi um dos responsáveis pela melhora da economia em 2017. Recuperação de empregos, melhora no PIB e queda na inflação neste ano. À frente da Fazenda, Henrique Meirelles, teve papel decisivo por tirar o Brasil da pior recessão da história. Meirelles foi responsável por vencer duas graves crises econômicas do País. A primeira em 2008, quando era presidente do Banco Central e a segunda este ano, sendo Ministro da Fazenda.

“Em primeiro lugar queria dizer aqui que esta cerimônia tem um significado pra mim porque já recebi este prêmio uma outra vez pelas mãos do Domingo Alzugaray. Eu atribuo o prêmio de hoje à mudança que estamos fazendo no Brasil. A economia de fato está passando por uma profunda transformação. Os indicadores mostram esse progresso. O emprego voltou a crescer. Teremos o melhor Natal em muitos anos. São resultados de um trabalho firme e sério que começou com um ajuste fiscal do governo. Ainda há muito a fazer e continuar avançando. Sem as reformas o Brasil não conseguirá dar o salto produtivo necessário. Os desafios são grandes e os estamos enfrentando com o apoio da sociedade brasileira”, afirmou.