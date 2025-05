Henrique Fogaça ficará de fora do próximo ‘MasterChef Confeitaria’; entenda o motivo

O chef de cozinha Henrique Fogaça, de 51 anos, não estará presente na próxima temporada do programa ‘MasterChef Confeitaria’, da Band. Em entrevista à Veja, ele explicou o motivo da ausência, que está relacionado à sua vida pessoal.

“Sou divorciado e meus filhos moram com as mães. Em julho, eles estarão de férias, e há dez anos venho gravando o MasterChef”, contou.

“Vou poder ficar com a Olívia, a Maria Letícia e o João. Vou me ausentar para estar com eles”, declarou.

Com a ausência de Fogaça do reality de gastronomia, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano serão os jurados da próxima temporada. A data de estreia, no entanto, ainda não foi divulgada pela Band.