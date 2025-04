Henrique Fogaça comenta saída de Ana Paula Padrão do ‘MasterChef Brasil’: ‘Perda’

A partir de 2025, as novas temporadas do “MasterChef Brasil” não terão mais a apresentadora Ana Paula Padrão, que estava no comando da atração na Band desde 2014. A jornalista anunciou sua saída do reality culinário em outubro de 2024, após 10 anos.

Em bate-papo com a IstoÉ Gente, Henrique Fogaça, um dos jurados do “MasterChef”, lamentou a saída da colega do programa. O chef também contou como recebeu a notícia.

“A Ana Paula me ligou no dia e falou: ‘Fogs, eu vou sair do programa. Já são 10 anos e agora eu estou com um projeto para mulheres’. São palestras que ela dá”, começou Fogaça. E continuou: “Mas ela é uma grande parceira que está desde o começo com a gente no ‘MasterChef’. É uma perda muito grande, mas a gente vai continuar firme e forte trabalhando”.

A próxima temporada do reality show de competição deve ter suas gravações iniciadas em abril, mas ainda não há data de estreia confirmada. Ana Paula Padrão, por sua vez, não deve ser substituída, deixando o programa no comando dos jurados Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin.

Confira a entrevista completa: