Henrique e Juliano ‘roubam’ cachorros de Nattan depois de festa: ‘São malucos’

O cantor Nattan compartilhou que a dupla Henrique e Juliano ‘roubou’ seus cachorros. O caso aconteceu no último domingo, 19, quando os artistas se encontraram para passar um dia juntos, em Fortaleza, no Ceará. Após a ‘bebedeira’, Nattan pegou no sono e acordou com a notícia que estava sem seus bichos de estimação.

“Os meninos ficaram bebendo aqui em casa e eu vim dormir. Estavam até agora. Acredita? Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram os meus cachorros?”, disse no Instagram. Os pets então foram levados para o Tocantins.

“Que caras doidos. Levaram meus cachorros. Esses caras são malucos. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve”, desabafou.

“Vou levar os dois. O Nattan dormiu, não cuidou de nós. Ficamos sete horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai ter que ir buscar os cachorros depois”, disse Henrique, que também pegou o chinelo do artista.

“Não faça isso não, se você gosta de mim e da nossa amizade”, pediu ele, que também mostrou a dupla com os cachorros no jatinho.

