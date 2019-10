Henrique Dourado mantém confiança em título do Palmeiras: ‘Enfrentaremos o Flamengo em nossa casa’

Rio – O ex-jogador do Flamengo, Henrique Dourado, mantém a confiança que o Palmeiras pode ser campeão do Brasileiro. O atual atacante alviverde relembrou que as duas equipes vão se enfrentam em São Paulo no segundo turno da competição.

“Não que vamos olhar só para o Flamengo, a gente olha num contexto geral. Temos um confronto ainda contra o Flamengo, no nossos domínios. Mas é natural você acompanhar, eles também acompanham o nosso, tenho certeza disso, eles vão ver quem nós vamos enfrentar e eu acho que é normal, não só o Flamengo, como todas as equipes”, afirmou.

No entanto, o jogador admitiu que o ex-clube está fazendo uma campanha excepcional. “Nós sabemos que o campeonato que o Flamengo vem fazendo, como o próprio Mano (Menezes, treinador do Palmeiras) disse, é fora da curva. A pontuação da nossa equipe hoje está melhor que a de 2016, 2018, se você for analisar. E temos ainda 39 pontos para disputar, então acho que tem muita coisa para acontecer”, opinou.