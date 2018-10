Henrique diz que eliminação ‘já passou’ e garante Cruzeiro focado na final

Um dia depois de cair nas quartas de final da Libertadores, o Cruzeiro se reapresentou nesta sexta-feira na Toca da Raposa II. Sem partidas para disputar no fim de semana, a preparação já foi iniciada para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil, contra o Corinthians, quarta que vem, no Mineirão. E o volante Henrique garantiu uma equipe focada nesta partida.

“Ontem já passou, não tem como voltar atrás. Nós temos que focar no que tem pela frente, que é a final. E vamos em busca disso mais uma vez, buscar esse título tão importante e desejado por nós. Vamos forte, trabalhar bastante para que a gente o conquiste”, declarou em entrevista coletiva.

O Cruzeiro caiu diante do Boca Juniors na Libertadores, em um confronto marcado por polêmicas na arbitragem. Se na ida, em Buenos Aires, a expulsão injusta de Dedé prejudicou o time, na volta, no Mineirão, o zagueiro recebeu novamente o vermelho em lance controverso, e o time celeste reclamou demais da atuação do árbitro Andrés Cunha. Henrique pediu que este clima de revolta não contagie os jogadores para a decisão.

“Nós nos preocupamos somente em jogar futebol. Claro que a gente espera que a arbitragem seja o mais imparcial possível dentro de uma partida. Pregamos honestidade, ser justo. Então, esperamos que seja imparcial e que deixe que o melhor sempre vença. Mas vamos com a cabeça voltada para jogar futebol”, afirmou.

Capitão cruzeirense, o volante ainda negou qualquer influência do resultado de quinta na Copa do Brasil, até porque a torcida mostrou-se satisfeita com o desempenho da equipe e a aplaudiu após a eliminação. “A equipe mostrou força, que queria vencer. E o torcedor foi fundamental nos 90 minutos. Mesmo depois, apoiou, incentivou e mostrou estar conosco. E vamos seguir assim, juntos, unidos, para que o objetivo seja alcançado na competição que está por vir.”