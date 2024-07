Henrique, da dupla com Juliano, cheira peça íntima lançada no palco durante show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2024 - 15:32 Para compartilhar:

O cantor Henrique, da dupla com Juliano, foi alcançado por uma calcinha lançada da plateia quando os sertanejos se apresentavam na noite do último sábado, 13, na Expo Agro de Jacareí, estado de São Paulo. O artista entrou na brincadeira e, para a surpresa do público, cheirou a peça no palco.

A situação inusitada aconteceu quando a dupla cantava “Seu Erro”. Henrique pegou a peça íntima, uma calcinha vermelha, analisou e a cheirou em seguida. Ao final, sem interromper a música, o artista fez sinal de “positivo” com a cabeça enquanto olhava para a plateia.

