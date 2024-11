Henrique Casttro, o Poeta do Tocantins, lança ‘Besta Fui Eu’, faixa inédita de ‘Blessed Vol.2’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/11/2024 - 13:56 Para compartilhar:

Conhecido como o Poeta do Tocantins, Henrique Casttro apresenta nesta quinta-feira (14), às 21h, mais uma faixa do volume 2 de “Blessed”, álbum em que o artista nos brinda com nove canções, sendo quatro inéditas – e uma dessas é justamente “Besta Fui Eu”, o lançamento da vez.

Assinada por Henrique, “Besta Fui Eu” retrata um amor não correspondido, obra de promessas não cumpridas a alguém que, como denuncia o título, se sente reduzido, enganado, humilhado – enfim, uma “besta”.

Entre as faixas já lançadas do segundo volume de“Blessed”, está “Experiência”, tributo que traz a voz de Marília Mendonça, com presença no TOP 10 das músicas mais tocadas em rádios de todo o Brasil. Outro título já conhecido do álbum é “Abuso de Poder”, com Jorge e Mateus.

“Blessed 2” se completa com as inéditas “Seu Namorado é Fake”, “Boca Da Galera” e “Atestado”, além de “Brinco”, “Amor Cabuloso” e “Eu Nasci Foi Bonito”.

Conheça Henrique Casttro Natural de Pedro Afonso, no Tocantins, ele chegou a Goiânia com um violão e R$ 30 no bolso, em janeiro de 2011. Foi acolhido por um amigo que se encontrava em situação ainda mais precária que a sua, e só lhe restou dormir sobre um edredon, condição que durou ao menos três meses.

Bateu saudade dos avós e de amigos deixados em Pedro Afonso, mas ele resistiu a muitas portas na cara. “Lutei de joelhos muitos dias e sobrevivi apenas por conta das orações, elevando sempre minha fé, acreditando que um dia eu chegaria lá”, conta o artista, que conheceu então “um pessoal de Catalão” que lhe deu confiança.

Descobriu que levava jeito para compor música. Veio uma letra, outra e mais outra, tudo costurado verso a verso, até que os grandes nomes do showbizz passaram a lhe dar ouvidos. “De repente, um artista nacional gravou uma música minha e tudo mudou”, recorda. Logo vieram Marília Mendonça, Wesley Safadão e Henrique e Juliano.

Filho de mãe solteira, exemplo de força guerreira, gravou DVD em novembro de 2022 com honras de gente grande, na mesma terra que o recebeu 12 anos antes: a capital goiana.

Considerado hoje um dos mais consagrados compositores do Brasil, o tocantinense reúne um portfólio composto por diversos sucessos. Com 12 anos de carreira, o artista de 27 anos é o criador de “Propaganda”, hit de Jorge & Mateus, “Na Cama Que Eu Paguei”, de Zé Neto & Cristiano, “Sonhei Que Tava Me Casando”, de Wesley Safadão, “Aham”, de Lucas Lucco, “Namorada Reserva”, de Hugo & Guilherme, e muitos dos muitos sucessos cantados em coro pelos brasileiros.