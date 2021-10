Henrique Avancini ganha torneio em Araxá pelo 8º ano consecutivo Ciclista venceu nesse domingo a tradicional prova de Cross Country Olímpico disputada em Minas Gerais; No sábado o atleta já havia conquistado a prova de Short Track

Henrique Avancini, maior ciclista brasileiro da atualidade e de todos os tempos, nasceu em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, mas pode-se dizer que ele está em casa também em Araxá, no interior de Minas Gerais. Neste domingo, ele venceu pelo 8º ano consecutivo a tradicional prova de Araxá, uma das competições mais importantes do MTB no continente.

No sábado, o atleta brasileiro já havia faturado a prova de Short Track (XCC). Já nesse domingo, Avancini ganhou a prova de Cross Country Olímpico (XCO) com o tempo de 1h27min54seg. Desde 2014 Avancini vence a competição, que atrai atletas de diversas partes do mundo e que faz parte do circuito da Copa Internacional de Mountain Bike Michelin 2021. Após a vitória, Avancini falou sobre os seus objetivos para o final da temporada.

-Oitavo título em Araxá e um dos mais duros. Agora é reta final de temporada. Quero defender os meus dois títulos nacionais, tanto o Cross Country Olímpico, como o Short Track, e depois disso é começar a pensar em 2022.- comentou o ciclista

Na prova desse domingo, José Almeida ficou em segundo, enquanto Gustavo Pereira terminou em terceiro, Alex Malacarne em 4º e Guilherme Muller em quinto lugar.

