Henri Castelli é criticado por usar termo racista em publicação nas redes sociais

Henri Castelli virou alvo de críticas nas rede sociais, nesta quinta-feira, 25, por ter usado um termo racista em uma publicação no Instagram. O ator compartilhou Stories junto de um amigo, em Aruba, dentro de um cassino, e escreveu “me and my nigg@” na legenda, seguida da música “Still D.R.E”, de Dr. Dre e Snoop Dogg, ambos rappers afro-americanos.

A palavra “nigga”, em português, significa “negro”. E, principalmente nos Estados Unidos, é considerada extremamente racista e ofensiva. Vale ressaltar, inclusive, que tanto o artista quando seu amigo na foto são homens brancos.

“Gente, e a legenda da foto do Henri Castelli?”, comentou um seguidor no X , antigo Twitter. “Henri Castelli utilizando a n-word assim nas redes sociais”, apontou outro.

A expressão “nigga” é conhecida popularmente como “The N-word”, pois carrega com ela uma conotação histórica negativa. Tanto que é recomendado que ela não seja utilizada em contextos públicos, educacionais e profissionais, pois trata-se de um grave insulto.