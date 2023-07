Henderson está próximo de trocar o Liverpool pelo Al-Etiffaq, da Arábia Saudita

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 17:20 Compartilhe

O volante Jordan Henderson, capitão do Liverpool, estaria perto de deixar o clube inglês para assinar com o Al-Etiffaq, da Arábia Saudita, que recentemente contratou o ídolo dos ‘Reds’ Steven Gerrard como treinador, informou o portal The Athletic nesta quarta-feira (19).

Segundo a publicação, já há um acordo entre Henderson e o clube saudita.

Se a transferência se confirmar, o jogador aumentaria a cada vez maior lista de nomes de destaque do futebol europeu que aceitaram ofertas para atuar na Arábia Saudita, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Roberto Firmino, entre outros.

De acordo com o The Athletic, Henderson receberia um salário de mais de US$ 900 mil (R$ 4,3 milhões na cotação atual) por semana. Além disso, o Al-Etiffaq pagaria ao Liverpool 16 milhões de euros (R$ 85 milhões) para ter o jogador.

Henderson, de 33 anos, chegou ao Liverpool em 2011 e é capitão da equipe desde 2015. Pelo clube, foi campeão da Inglaterra em 2020 e da Liga dos Campeões em 2019.

