Henderson deixa o Liverpool após 12 anos para reforçar o Al Ettifaq, da Arábia Saudita

O volante Jordan Henderson se despediu do Liverpool, clube que defendeu por 12 temporadas, para se tornar mais um nome de peso no futebol da Arábia Saudita. Ele foi confirmado nesta quinta-feira como reforço do Al-Ettifaq, time saudita que tem o ex-meio-campista Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, como treinador. De acordo com a imprensa britânica, o jogador britânico receberá 900 mil euros (R$ 4,6 milhões) por semana.

“O Liverpool confirma que Jordan Henderson completou sua transferência ao Al-Ettifaq”, disse o time inglês em comunicado. “A mudança para a liga saudita encerra uma passagem de 12 anos do jogador pelos Reds, durante a qual ele levantou oito troféu, todos, exceto um, como capitão do clube”, completou..

Henderson estava na equipe de Anfield desde 2011 e participou de uma série de momentos importantes na melhor fase recente do clube. Era dele a faixa de capitão durante as conquistas da Liga dos Campeões de 2018/2019 e do Campeonato Inglês de 2019/2020. Também venceu duas Copas da Liga inglesa, uma Supercopa da Uefa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Os clubes da Arábia Saudita têm sido protagonistas na atual janela de transferências, com propostas altas para tirar jogadores da Europa. Após o Al Nassr contratar Cristiano Ronaldo no final do ano, outras estrelas seguiram um caminho parecido. Ex-companheiro de Henderson no Liverpool, Roberto Firmino foi para o Al Ahli. Já Benzema trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad, equipe que também contratou o volante N’Golo Kanté, ex-Chelsea.

