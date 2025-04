‘Hemorragia subconjuntival’, diz oftalmologista sobre derrame do modelo Paulo Zulu

O modelo e ator Paulo Zulu, de 62 anos, relatou em suas redes sociais, na segunda-feira, 14, ter sofrido um derrame ocular e contou que foi causado por uma situação inesperada com o caçula, Kiron, de três anos. Na ocasião, o famoso fez uma reflexão sobre como pequenos acontecimentos do cotidiano podem mudar, em questão de minutos, nossa expectativa para os próximos momentos.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Zulu mostrou o olho vermelho, resultado do incidente, e detalhou como tudo aconteceu. Ele contou que tinha trabalho programado para os próximos dias, mas precisou adiar.

“Olá, pessoal! Tudo bem? Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira [11], voltando com meu filho do jiu-jítsu e falando sobre amor, ele disse que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta, e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto. Olha o que aconteceu”, começou ele na publicação no Feed.

“Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece”, lamentou.

A agenda profissional de Paulo Zulu precisou ser alterada devido ao problema. Ele aproveitou para refletir sobre as mudanças repentinas na programação cotidiana.

“O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã e outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora. É isso… Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida. Por isso é importante estar saudável e bem, para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável. Bom dia!”, concluiu.

Hemorragia subconjuntival

De acordo com o Dr. Antônio Sardinha, oftalmologista do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), o derrame ocular, tecnicamente chamado de hemorragia subconjuntival, ocorre quando um pequeno vaso sanguíneo se rompe logo abaixo da conjuntiva — a membrana transparente que recobre a parte branca do olho (esclera). “O sangue se espalha nessa região, formando uma mancha vermelha intensa que costuma assustar visualmente, mas, geralmente, não causa dor nem afeta a visão”, explica o especialista à reportagem de IstoÉ Gente.

Entre as causas mais comuns do derrame ocular estão esforços físicos intensos, como tossir, espirrar ou levantar peso, traumas leves nos olhos, pressão alta, uso de medicamentos anticoagulantes, cirurgias oculares recentes ou até o uso de lentes de contato. Em alguns casos, pode ocorrer espontaneamente, sem motivo aparente.

Na maioria das vezes, o derrame ocular não exige tratamento específico. “O organismo absorve o sangue naturalmente ao longo dos dias. Em alguns casos, pode-se recomendar o uso de colírios lubrificantes para aliviar algum desconforto leve. Se houver dor, secreção ou outros sintomas associados, aí sim é importante investigar mais a fundo”, afirma o médico.

A recuperação costuma levar de 7 a 15 dias, dependendo do tamanho da hemorragia e da saúde do paciente. Durante esse período, a mancha vermelha vai mudando de cor, ficando amarelada ou esverdeada, como um hematoma comum na pele. “A recuperação é espontânea, e o paciente pode retomar suas atividades normalmente, exceto se houver um trauma associado”, orienta Sardinha.

Apesar de ser, na maioria das vezes, um quadro simples e autolimitado, é importante ficar atento a sinais que podem indicar algo mais grave, como dor intensa, alterações na visão, sensibilidade à luz, secreção purulenta, inchaço ao redor dos olhos ou sensação de corpo estranho. “Esses sintomas podem indicar infecções, inflamações intraoculares ou traumas com risco à estrutura ocular”, alerta o oftalmologista.

O caso de Paulo Zulu teve um desfecho tranquilo — e até carinhoso —, mas serve de lembrete: olhos vermelhos nem sempre são apenas cansaço ou irritação. Observar os sinais e procurar orientação médica, quando necessário, é essencial para garantir a saúde ocular.