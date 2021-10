Hemocentro do DF tem estoques baixos de sangue; saiba como doar

O estoque na Fundação Hemocentro Brasília (FHB) se encontra com dois tipos sanguíneos em nível baixo: O negativo e B negativo. Um está em nível crítico: O positivo, que é, inclusive, um dos tipos sanguíneos mais comuns.

Os tipos sanguíneos AB negativo e A positivo encontram-se com estoque regular, enquanto AB positivo, B positivo e A negativo estão em nível adequado. Isso, contudo, não faz com que a doação desses tipos seja menos importante. Como há hemocomponentes com validade reduzida – de apenas alguns dias – é necessário manter um fluxo constante de doações para evitar desabastecimento.

Para doar, é necessário fazer um agendamento prévio por meio do telefone 160, opção 2, ou através do site da FHB. Em razão da pandemia de covid-19, não há atendimento por ordem de chegada.

Quem pode doar

Para estar apto a doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 51 kg e estar saudável. A ingestão de bebida alcoólica nas doze horas anteriores prejudica a doação, bem como alguns tipos de medicamentos. Todos os critérios devem ser conferidos no site da Fundação Hemocentro. (https://www.hemocentro.df.gov.br/doacao-de-sangue/ )

Em relação à vacinação de covid-19, a FHB orienta um intervalo entre a aplicação da dose e a doação de sangue, conforme determinado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). No caso das vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan), esse intervalo é de dois dias, e de sete dias para as vacinas da Oxford (AstraZeneca/Fiocruz), da Pfizer/BioNTech e da Janssen.

