Heloisa Périssé emociona público com relato sobre superação de câncer raro

A atriz e humorista Heloisa Périssé sensibilizou e divertiu o público durante a divulgação do livro “Cheia de Graça: Uma jornada de humor, amor e cura”, realizado nesta semana, em Salvador, no auditório da unidade Ondina. O evento, promovido pela Oncoclínicas, na Bahia, reuniu pacientes oncológicos e médicos da unidade Ondina, para celebrar os cinco anos de cura da atriz.

Com simpatia e humor característicos, Heloisa compartilhou sua experiência de superação e esperança após o diagnóstico de um tumor raro nas glândulas salivares em 2019. A conversa foi mediada pela oncologista Clarissa Mathias, que foi colega de Perissé na escola durante a adolescência, período que a artista morou em Salvador.

Durante o evento, a atriz detalhou os desafios e aprendizados do período do tratamento, abordando os altos e baixos do processo. Com uma abordagem leve e reflexiva, explicou como transformou sua experiência em inspiração para outras pessoas.

“Em um momento, acordei e disse: ‘Não vou fazer radioterapia’. A vida, às vezes, nos coloca diante de um xeque-mate, nos encurrala. Mas são nesses momentos que somos levados a olhar para dentro, e é aí que descobrimos que a verdadeira saída está dentro da gente. É preciso criar espaço interno para seguir em frente. E só para deixar claro: eu fui para a radioterapia, tá? De pijama, mas fui!”, relatou a atriz, com bom humor.

“Foi emocionante dividir esse momento com a Heloisa. Ela traz uma verdadeira mensagem de inspiração, fé, leveza e esperança para enfrentar os desafios da vida. Essa tarde de trocas nos lembrou da importância de ressignificar desafios e valorizar cada momento com mais intensidade”, completa Clarissa Mathias.

“Cheia de Graça: Uma jornada de humor, amor e cura”

Imagine ouvir uma história de vida intensa com as palavras de uma narradora bem-humorada. É nas páginas de Cheia de Graça que Heloisa Périssé concretiza o talento já reconhecido de fazer rir em meio aos desafios.

No livro, a atriz fala sobre seus amores, sua trajetória profissional, a depressão que enfrentou e seu inimigo derrotado: o câncer. Em sua jornada, a atriz revela como um olhar benevolente em relação à vida pode transformá-la em algo melhor.

O livro, escrito em coautoria com a jornalista Isa Pessoa, celebra os 5 anos da cura da humorista. “Cheia de Graça” conta detalhes do momento que marcou a sua vida com a leveza de quem já viu suas sentenças negativas ruírem. Ela escolhe conversar com o seu leitor.

É nessa prosa despretensiosa que ela relata os altos e baixos pelos quais já passou e insere bons conselhos para os que precisam enxergar a vida com olhos de esperança.