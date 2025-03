Heloísa Perissé diz ser reconhecida somente como ‘mãe da Trepa Trepa’

Heloísa Perissé, 58 anos, contou que deixou de ser reconhecida por seus trabalhos desde que sua filha, Luisa Perissé, 25, viralizou na web com um trap, apresentado durante um podcast. Segundo a atriz, ela agora é citada como a mãe do “Trepa Trepa”, nome dado à música composta pela filha.

“A carreira artística, quando você pensa que você está consolidada, você vira a mãe da ‘Trepa Trepa’. Outro dia eu cheguei para assistir o show do Roberto Carlos, e tinha um grupo de meninas novas (gritando) ‘É o trap do Trepa Trepa. Olha a mãe da Trepa Trepa”, relatou Heloísa durante participação no “PodDelas”, comandado por Tata Estaniecki, que foi ao ar nesta terça-feira, 25.

+Na reta final da gestação, Lucy Ramos compartilha detalhes do quarto da filha, Kyara

+MC Carol abre o jogo sobre decisão de fazer bariátrica e revela: ‘Quase morri’

Para a autora da proeza, o episódio com a mãe significa que o hit realmente transpôs os limites da internet.

“Gente, e isso no show do Roberto Carlos, hein. Imagina se ela for na Olegário. Se ela chegar lá em Botafogo acabou”, apostou Luisa ao apontar lugares muito frequentados pela juventude carioca.

Heloísa, que foi casada com Lug de Paula, pai de Luisa e filho de Chico Anysio, aproveitou para fazer uma comparação entre o mestre do humor e um de seus filhos.

“Durante muito tempo, Bruno Mazzeo era o ‘filho do Chico Anysio’, mas já imagino o tempo em que o Chico Anysio é que vai ser o pai do Bruno Mazzeo”, brincou ela.

O Trap do Trepa Trepa viralizou na web após a participação de mãe e filha no podcast “Pé na Mesa Pod”, de Flávia Alessandra e Giulia Costa. A convidada cantou a música para as comandantes da atração e o corte do programa acabou ganhando os internautas. Após o sucesso, Luisa passou a ser convidada para fazer participações em eventos.

“É trap do trepa trepa. É o trap do trepa, tu trepa no trepa, tu trepa no trepa trepa. Tu não gosta de mim? Tepa. Diz que não é minha fã? Tepa. Unha de fibra, whisky, Red Bull. Calcinha de fita enfiada no… Trepa trepa, é o trap do trepa trepa. Então tira sua cueca. Se não for Calvin Klein, eca. Hoje à noite eu tô muito sapeca. Vem cá, menino, comer minha…Trepa trepa, é o trap do trepa trepa”, diz a letra.

Após viralizar, Luisa passou a ser chamada de “dona do hit do Carnaval”. Ela ganhou uma produção de Dennis DJ e até chegou a cantar no trio elétrico de Ludmilla.

Eu vou rir muito se depois de todos os cantores de estapearem, gastarem milhões, lançarem ep, clipe, música, jingle e os crlh pra no final a música do carnaval ser o trap do trepa trepa gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok pic.twitter.com/8Jemjvq6oc — curatori (@italo_muratori) February 21, 2025