Helô Pinheiro volta a fazer tratamento contra câncer: ‘Fé em Deus e esperança‘

Helô Pinheiro, de 76 anos, está lutando contra um câncer na tireoide, retirada em julho deste ano.

“O tratamento deveria ter começado no dia 13 de setembro, mas recebi a notícia pelo médico Dr Wilson Ichiki que o IPEN , único distribuidor do insumo no Brasil, estava sem o produto por problemas financeiros e que, sendo assim, meu tratamento havia sido cancelado e estava sem previsão de início. Me deixou bastante abalada. Mas sou uma pessoa que aguarda na fé e conformada com tudo que Deus me encaminha. Não é fácil, mas com esperança a gente se acalma”, contou ela em entrevista à “Quem”.

“O Dr Otavio Curioni, que retirou toda a tireoide, notou a minha instabilidade emocional, quando às vezes, tenho vontade de chorar sem motivo ou fico irritada. A tireoide regula os hormônios e como, tive que retirá-la, há necessidade de reposição e já estou fazendo isso com medicamento. Para me ajustar aos momentos que tenho esse tipo de irregularidades emocionais, também rezo. Além disso, as pessoas que estão à minha volta têm sido compreensivas e estão me dando força o suficiente para que eu não lembre de coisas tristes. Estou superando bem”, acrescentou.

“Só posso me considerar curada após a finalização do tratamento porque ele que irá relatar através da cintilografia se meu corpo está isento da doença em sua totalidade. Tenho fé em Deus e esperança”, finalizou.

