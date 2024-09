Hellmann’s lança novo ketchup Supreme no Rock in Rio Brasil 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2024 - 22:50 Para compartilhar:

Para continuar atendendo àqueles que exigem refeições práticas, mas que sejam ainda uma experiência completa e cheia de sabor, Hellmann’s, marca de molhos da Unilever, anuncia a chegada de mais um produto ao seu portfólio premium no Brasil: o Ketchup Hellmann’s Supreme. Feito com ingredientes de origem 100% natural, tomates selecionados e livre de conservantes e corantes artificiais, o novo produto foi desenvolvido para proporcionar um sabor irresistível e equilibrado e a consistência ideal para quem é fã de ketchup de verdade.

O lançamento já está disponível para vendas físicas nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e terá estreia marcada no Rock in Rio Brasil 2024, o maior festival de música e entretenimento do mundo, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, Rio de Janeiro (RJ).

Atenta às necessidades e desejos dos fãs, Hellmann’s inaugurou seu portfólio premium em 2022 com a maionese Supreme, definida pelos consumidores como a mais cremosa do Brasil (Kantar Insights Brasil, 2024)¹. Agora, a marca lança seu Ketchup Supreme reforçando sua expertise no segmento de molhos e atendendo aos pedidos daqueles que estão sentindo falta de uma experiência mais elevada e marcante de sabor.

“Essa é uma categoria muito amada pelos brasileiros e que vem crescendo nos últimos anos. De olho neste cenário, decidimos agir e usar a expertise de Hellmann’s para oferecer uma alternativa àqueles que são apaixonados por ketchup. Assim, o novo Ketchup Hellmann’s Supreme nasceu para surpreender e impressionar os paladares mais exigentes e está pronto para oferecer experiências e mordidas mais marcantes. Por estarmos sempre atentos às paixões do nosso público, sabemos que os festivais ocupam neles um espaço muito especial, e poder nos conectar nestes momentos, dando mais sabor para estas experiências, tem se provado um modelo de sucesso! Por isso, o Rock in Rio Brasil é a ocasião perfeita para este lançamento, ao mesmo tempo em que reforça nossa presença no universo do entretenimento.”, diz Carolina Riotto, diretora de marketing da categoria de alimentos da Unilever.

Em um teste cego realizado entre janeiro e fevereiro de 2024, com 250 consumidores da categoria, o novo Ketchup Hellmann’s Supreme foi o mais bem avaliado em sabor e consistência, superando a marca líder da categoria. Feito com poucos ingredientes (tomate, vinagre, açúcar, sal, cebola e aromatizantes naturais) e com ainda mais tomate na composição, comparado ao ketchup tradicional da marca, o Ketchup Supreme chega para estabelecer uma nova referência de sabor e promover mordidas mais marcantes.

Por um Rock in Rio mais Supreme

Hellmann’s tem marcado presença em grandes festivais nos últimos anos, como o The Town 2023, e agora será apoiadora oficial do Rock in Rio Brasil 2024, na edição especial que vai celebrar os 40 anos de história do evento. A mistura de duas grandes paixões – comida e música – com certeza já é fórmula de sucesso da marca e, agora, fica ainda mais forte com a união da dupla de maionese e ketchup que vai deixar o festival ainda mais Supreme!

Entre os dias 13 e 22 de setembro, a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, vai ganhar o sabor irresistível de Hellmann’s por meio das já reconhecidas ilhas de molhos, que poderão ser encontradas no gramado e na Gourmet Square. A presença do Ketchup e Maionese Supreme, mostarda, as maioneses saborizadas de Churrasco, Alho, Verde e Apimentada e maionese Vegana irão tornar as comidas que já eram boas, em Supreme!

A dupla Supreme de maionese e ketchup da marca também estará disponível na área vip. Além da presença de ambulantes para a distribuição de sachês durante os shows, haverá ainda um estande onde o público poderá participar de um jogo em dupla valendo brindes exclusivos para os participantes.

Para garantir ainda mais interação com os fãs, Hellmann’s levará conteúdos especiais para as redes sociais e um squad de creators para realizar a cobertura de suas dinâmicas no evento. As ativações da marca no festival unem a icônica campanha da maionese Hellmann’s Supreme “Por Mordidas Mais Cremosas”, que mira dar um fim aos lanches secos, com o lançamento de ketchup Supreme “Por Mordidas Mais Marcantes”. Dessa forma, a marca fortalece sua presença no festival mais Supreme e atemporal de todos.

O conceito “Por mordidas mais marcantes” e a identidade visual da campanha foram criados pela Euphoria Creative, que trouxe uma abordagem moderna para reforçar a linha Supreme da Hellmann’s e sua conexão com momentos especiais, como o Rock in Rio Brasil. Os conteúdos das redes sociais são feitos pela Na Buena Onda, os influenciadores contratados via BR Media, o PR é feito pela Edelman Brasil e o plano de mídia pela Iniciative. No Rock in Rio Brasil 2024, o estande da marca é execução da Hub Brasil.