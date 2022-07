Helinho brilha e Bragantino vence Juventude pelo Brasileirão Situação do clube jaconero fica crítica na competição







Neste domingo (31), o Bragantino venceu, por 1 a 0, o Juventude. Os times se enfrentaram pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Helinho marcou o gol solitário da noite. Com a vitória, o Massa Bruta fica em 8º, com 30 pontos. Enquanto isso, o Jaconero segue na lanterna, com 16.

PRESSÃO!

Precisando dos três pontos, o Juventude não conseguiu se destacar e deixou com que o Bragantino dominasse a primeira etapa. Logo aos três minutos, Praxedes quase marcou. No entanto, a bola foi para fora.

O Juventude só conseguiu assustar aos 24. Na jogada, Isidro Pitta aproveitou falha do Bragantino e mandou para a defesa de Cleiton. Quatro minutos depois, Helinho aproveitou uma sobra e soltou uma bomba para abrir o placar. Mesmo na vantagem, os donos da casa tiveram boas chances, principalmente com Jan Hurtado. Nos acréscimos, Pitta quase deixou tudo igual.

TRUNCADO!

Na segunda etapa, o jogo ficou mais tranquilo e com poucas chances reais de perigo. Logo no primeiro minuto, Lucas Evangelista perdeu boa oportunidade. Depois disso, os dois times baixaram a pressão e seguiram bem fechados.

Aos 23, o Bragantino apareceu com Artur, mas César fez a defesa. Cinco minutos depois, o Juventude quase marcou, com Chico, que colocou no ângulo. Cleiton se esticou todo e evitou o empate.

FICHA TÉCNICA

Bragantino x Juventude

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 31/07/2022 – 19h (de Brasilia)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Bruno Nazário (Juventude)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Helinho, aos 28’/1°T (1-0)

BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado, aos 29’/2ºT), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul e Praxedes (Sorriso, aos 19‘/2°T); Artur (Lomónaco, aos 42’/2ºT), Jan Hurtado (Gabriel Novaes, aos 19‘/2°T) e Helinho (Carlos Eduardo, aos 29’/2ºT).

JUVENTUDE (Técnico: Umberto Louzer)

César; Rodrigo Soares (Moraes, aos 27’/2ºT), Thalisson Kelven, Paulo Miranda e William Matheus; Jadson (Anderson Leite, aos 0‘/2°T), Marlon (Chico, aos 16’/2ºT), Paulo Henrique, Bruno Nazário e Capixaba (Vitor Gabriel, aos 27’/2ºT); Pitta.

