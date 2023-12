Helicóptero militar da Guiana desaparece perto da Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2023 - 13:13 Para compartilhar:

GEORGETOWN, 7 DEZ (ANSA) – Um helicóptero do Exército da Guiana com sete pessoas a bordo desapareceu nas proximidades da fronteira com a Venezuela, em meio a tensão entre os dois países por causa do território de Essequibo O chefe do Estado-Maior do Exército da Guiana, Omar Khan, disse em entrevista coletiva que o contato com a aeronave foi perdido logo após a decolagem devido ao mau tempo, acrescentando que não tem informações que sugerem um possível envolvimento de Caracas.

As Forças de Defesa da Guiana informaram que o helicóptero Bell 412 EP deixou a base de Ayanganna por volta das 9h23 (locais) com destino a Arau. No entanto, o último sinal enviado pelo veículo foi ás 11h20 da última quarta-feira (6).

As equipes de resgate, que irão trabalhar em conjunto com as forças norte-americanas, estão com dificuldades para acessar a região, pois as condições climáticas são adversas.

Ao mesmo tempo, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos comunicou que realizará exercícios militares no espaço aéreo da Guiana. O USSouthCom, no entanto, disse que são apenas “operações de rotina para melhorar a parceria” entre as nações.

O Exército brasileiro também indicou que o número de tropas militares venezuelanas na fronteira com o Brasil, nas proximidades de Roraima, aumentou nos últimos dias. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias