Helicóptero em voo não autorizado cai em teto de hotel na Austrália; piloto morre

Da Redação - Com Reuters e AFPi Da Redação - Com Reuters e AFP https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters-e-afp/ 12/08/2024 - 12:48 Para compartilhar:

Um helicóptero em um voo não autorizado caiu no telhado de um hotel Hilton na cidade turística de Cairns, no norte da Austrália, nesta segunda-feira, matando o piloto e forçando a retirada de centenas de hóspedes após um incêndio, segundo as autoridades.

As equipes de emergência foram chamadas por volta das 2h da manhã depois que o helicóptero bimotor atingiu o telhado do hotel, incendiando parte da estrutura, informou a polícia do Estado de Queensland em um comunicado.

(Australia) Moment fireball rockets into the sky after helicopter crashes into the top of Hilton hotel in Cairns City, sparking mass exclusion zone and evacuation pic.twitter.com/jwatXENuql — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 11, 2024

Pedaços torcidos das hélices caíram na piscina do hotel e um homem foi atendido com ferimentos graves, segundo um oficial de emergência.

A polícia disse que o helicóptero havia sido retirado de seu hangar no aeroporto de Cairns para um “voo não autorizado”, mas não entrou em detalhes. O piloto, que não foi identificado e estava voando sozinho, foi declarado morto no local.

A polícia disse que o voo foi um incidente isolado e que não havia ameaça à segurança pública. Eles acrescentaram que a intenção do piloto era desconhecida, assim como a maneira pela qual a aeronave foi levada.

A cidade de Cairns, no norte tropical do estado de Queensland, é um destino turístico popular por ser uma porta de entrada para o Grande Recife de Coral.