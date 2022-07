Helicóptero da Marinha mexicana cai e deixa 14 mortos na região de Sinaloa

Um helicóptero da Marinha do México caiu nesta sexta-feira (15), deixando 14 mortos no estado de Sinaloa. Em comunicado, a Marinha afirmou que o acidente não possui relação com a operação realizada na região e que culminou na prisão do narcotraficante Rafael Caro Quintero. As informações são do jornal O Globo e da agência AFP.

De acordo coma as primeiras informações, o helicóptero caiu enquanto realizava atividades operacionais. Uma pessoa sobreviveu à queda e está recebendo cuidados médicos.

“Um helicóptero Black Hawk se envolveu em um acidente, cuja causa é desconhecida neste momento. No helicóptero foram transportadas 15 pessoas, das quais infelizmente 14 perderam a vida”, disse a Marinha mexicana em comunicado.