Helicóptero da Marinha cai em Formosa (GO) e deixa duas pessoas mortas

A Marinha do Brasil confirmou a queda, na tarde desta terça-feira, 8, de um UH-15 Super Cougar, que pertence ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante uma operação na região de Formosa (GO).

“Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente”, afirma a Marinha em nota oficial.

A Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico apura as causas e circunstâncias do ocorrido.

A Marinha ressalta que está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.

Matéria em atualização*

