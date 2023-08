Helicóptero com 3 pessoas desaparece após sair de terra indígena na Amazônia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 15:51 Compartilhe

Um helicóptero com três pessoas está desaparecido desde quarta-feira, 16. Ele estava na região do Parque do Tumucumaque, localizado entre os estados do Amapá e Pará. A lista de ocupantes inclui o comandante tenente coronel Josilei Gonçalves de Freitas, o mecânico Gabriel e o engenheiro da Funai José Francisco Vieira.

Segundo a Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) do Ministério da Saúde, a aeronave, modelo Colibri, da empresa Sagres, foi contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

A equipe realizava uma inspeção de pistas de pouso no Parque do Tumucumaque, lado leste Rio Paru D’Este, e decolou do polo base Bona, na aldeia Maritepu, às 12h. O helicóptero deveria ter chegado a Macapá às 14h de ontem.

“Até a emissão desta nota, não há informações relativas à aeronave e seus passageiros. As autoridades competentes já foram informadas sobre o incidente e começaram as buscas”. A Sesai e o DSEI Amapá e Norte do Pará estão comprometidos na busca da aeronave desaparecida”, afirma a Sesai .

Matéria em atualização*

