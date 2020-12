Helicóptero cai e mata piloto em Angra dos Reis

Um helicóptero caiu no início da noite desta sexta-feira (11) na região da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio. O piloto da aeronave estava sozinho no momento do acidente e morreu com a queda. As informações são do G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação de Mambucaba foi acionada por volta das 19h, quando o helicóptero caiu em uma área de mata no entorno de um hotel, às margens da BR-101, a Rodovia Rio-Santos.

Como o local do acidente é de difícil acesso, o quartel de Paraty também foi acionado para ajudar no trabalho de buscas. Por volta das 20h, os destroços da aeronave foram encontrados e, depois de mais de uma hora de buscas, o corpo da vítima localizado.

De acordo com testemunhas, uma parte da hélice teria atingido a fiação elétrica antes da queda e, por isso, o entorno do Parque Mambucaba e todos os bairros de Paraty ficaram sem energia elétrica.

