Helena Ranaldi posta foto com filho e impressiona por semelhança

Rio – A atriz Helena Ranaldi chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do filho, Pedro Waddington, fruto do relacionamento com o diretor de TV Ricardo Waddington. O motivo do choque dos fãs foi a semelhança física entre Helena e o herdeiro.

Com 20 anos, o jovem segue os passos da mãe no teatro.





“Totalmente a cara da mãe”, escreveu uma seguidora.

“Nem precisa de DNA”, comentou outra.

“Não sei qual é a Helena kkkk”, respondeu uma terceira.