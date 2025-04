Helena Ranaldi fala sobre o filho, Pedro Waddington, em ‘Vale Tudo’: ‘Surpreendente’

A comemoração pelos 60 anos da TV Globo reuniu artistas, jornalistas e convidados na última segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro, em uma noite de celebração que recontou a história da emissora. IstoÉ Gente esteve presente no evento e conversou com Pedro Waddington, que dá vida ao personagem Tiago no remake de “Vale Tudo”, sobre sua estreia na TV. Ele esteve acompanhado da mãe, Helena Ranaldi.

A atriz elogiou o trabalho do filho e comentou sobre a repercussão da novela.

“Muito feliz, tô muito feliz porque o Pedro, acho que ele está se encontrando numa profissão que é a minha profissão, que eu, particularmente, acho uma profissão muito especial, né. Então, acho que estamos felizes, né filho?”, provocou ela, recebendo resposta positiva.

Ranaldi também respondeu sobre as críticas que ele vem recebendo. Ela contou que, ver o filho assumindo um personagem tão diferente dele, é surpreendente.

“Eu, particularmente, gosto porque, para quem conhece o Pedro, sabe que o que ele está fazendo é muito diferente dele, né. É muito próximo de um adolescente, tal. Então, eu acho muito surpreendente a atuação dele. Eu estou gostando bastante”, defendeu ela.

Pedro Waddington tem 27 anos e, no remake, dá vida a Tiago, um jovem menor de idade, filho de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Questionado sobre como está sendo fazer papel de um rapaz 10 anos mais jovem, ele conta que está aproveitando para reviver a adolescência.

“Muito difícil. É muito difícil, mas está sendo uma oportunidade de recuperar a minha adolescência, rever alguns momentos, a virgindade, dilemas de todo mundo, que todo mundo passa, sabe, e está sendo muito bonito, eu estou muito feliz de estar fazendo o Thiago”, comemorou o ator.

Ainda durante o bate-papo com o jornalista no evento, Pedro contou que não se incomoda com as comparações de atuação entre ele e sua mãe, nem as insinuações sobre favorecimento por ter pais famosos. Ele é filho de Helena Ranaldi com o diretor de televisão Ricardo Waddington, e sobrinho do cineasta Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres.

“Eu tenho muito orgulho de ser filho dos meus pais. Eles são grandes profissionais e são ótimos pais. Eu tô muito feliz de ser filho deles. Tá tudo certo”, disparou o ator.