Helena Manosso, vice-campeã do primeiro ‘MasterChef Brasil’, morre aos 51 anos

Helena Manosso, que foi a vice-campeã do primeiro “MasterChef Brasil”, morreu aos 51 anos nesta terça-feira (o8). Segundo informações do portal da Band, a chef de cozinha teve uma infecção generalizada no sistema digestivo e chegou a ficar internada na UTI, mas acabou não resistindo e vindo a óbito.

Para a emissora, Lucio Manosso, ex-marido de Helena, disse: “Ela estava lutando contra essa doença há mais ou menos seis meses. É difícil”.

O velório de Manosso foi realizado no Santuário Salette, na Zona Norte de São Paulo, na tarde de hoje. O corpo dela será cremado no Crematório da Vila Alpina, também localizado na capital paulista.

