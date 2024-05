Helen Ganzarolli recebe buquê em evento em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Na última terça-feira, 21, a atriz e apresentadora Helen Ganzarolli foi presenteada com um buquê de rosas antes de subir ao palco do evento International Spiritual Awards. Ela que, ao lado de Thiago Rocha, estava co-apresentando a premiação idealizada por Maria do Sole, foi surpreendida pela produção.

Com o objetivo de promover a tolerância religiosa e celebrar a diversidade de crenças, o International Spiritual Awards aconteceu em São Paulo e contou com a presença de convidados ilustres, como Serginho Orgastic, Di César e Janaína do Mar (dos BBB’s 10 e 11), além de Helen, Thiago e pessoas ligadas à representação das diferenças étnicas.

Para a atriz e apresentadora, foi uma honra participar de uma premiação assim. “Estou muito feliz de ter sido convidada para apresentar este evento que reúne diferentes expressões de fé e espiritualidade”, afirmou a apresentadora, que não esperava receber o buquê e ficou super feliz.