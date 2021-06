Helbor: Lançamentos somam R$ 750 milhões no 2º trimestre

A Helbor Empreendimentos informa ter realizado R$ 750 milhões em lançamentos no segundo trimestre de 2021. Em comunicado ao mercado, a construtora anuncia ter feito no período dois lançamentos em Mogi das Cruzes: a fase 2 do Passeo Patteo Mogilar (com VGV total de R$ 96 milhões) e o Reserva Ipoema (VGV total de R$ 80 milhões).

Na capital paulista, a empresa lançou a primeira fase do Reserva Caminhos da Lapa (VGV de R$ 198 milhões) e a segunda fase do Helbor Grand Home Patteo Klabin (VGV total de R$ 376 milhões).

