Helbor lança ‘follow on’ que pode girar até R$ 557,944 milhões

A incorporadora Helbor fará uma oferta subsequente de ações, o chamado “follow on”, com distribuição primária (novas ações). A quantidade inicial de 156.550.000 ações ordinárias poderá ser elevada em lote adicional de até 35% (54.792.500 ON). Assim, ao preço do último pregão, R$ 2,64, a oferta pode girar até R$ 557,944 milhões.

A oferta com esforços restritos e de colocação no exterior tem coordenação dos bancos Bradesco BBI (líder), BTG Pactual e Itaú BBA.

O preço por ação será definido após procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que começa nesta segunda-feira, 30, junto com o roadshow e se encerra em 10 de outubro. Haverá oferta prioritária, sendo que os acionistas controladores pretendem participar, com período de subscrição de 2 a 8 de outubro. A previsão é de que no dia 14 tenha início a negociação de ações da oferta.

A companhia diz que os recursos obtidos com a oferta serão principalmente para fomentar o lançamento de novos empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos diretamente ou por meio de subsidiárias.