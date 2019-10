Helbor confirma preço da ação no ‘follow on’ de R$ 2,65

A ação da construtora Helbor em sua oferta subsequente (follow on) foi precificada em R$ 2,65, como havia antecipado o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com fontes. Com a demanda elevada, os coordenadores da oferta restrita colocaram o lote adicional. A quantidade de ações na oferta ficou em 211.342.500, movimentando portanto R$ 560 milhões.

A empresa informou que os recursos obtidos com a oferta serão utilizados, principalmente, para fomentar o lançamento de empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos diretamente ou por meio de subsidiárias. A oferta é coordenada pelo Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.

Na noite desta quinta-feira, 10, o conselho de administração aprovou a homologação do novo capital social da companhia, que passa a ser de R$ 1.750.496.145,12, dividido em 669.255.362 ações. O aumento de capital conta com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição.