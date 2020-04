Heineken tem queda de 59% no lucro do 1º trimestre e ação cai 1,5% em Amsterdã

A holandesa Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, divulgou hoje que teve lucro líquido de 94 milhões de euros (US$ 101,9 milhões) no primeiro trimestre de 2020, 59% menor do que o ganho de US$ 229 milhões de euros obtido no mesmo intervalo do ano passado.

O resultado foi afetado por uma queda nos volumes, principalmente no fim do período, em meio aos efeitos do novo coronavírus. O volume de cerveja vendido pela Heineken no primeiro trimestre sofreu queda anual de 2,1%, com um tombo de 14% apenas em março.

Recentemente, a Heineken retirou suas projeções para 2020 devido às incertezas causadas pela pandemia.

O volume total orgânico, porém, cresceu 5% na comparação anual do trimestre em função de bons resultados nos EUA, contrariando projeção de declínio de 4%.

Por volta das 4h20 (de Brasília), a ação da Heineken operava em baixa de cerca de 1,5% na Bolsa de Amsterdã. Com informações da Dow Jones Newswires.