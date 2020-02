Heineken tem lucro 14% maior em 2019, de 2,17 bilhões de euros

A holandesa Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, divulgou hoje que teve lucro líquido de 2,17 bilhões de euros (US$ 2,37 bilhões) em 2019, 14% maior do que o ganho de US$ 1,91 bilhão de euros obtido no ano anterior. O resultado ficou ligeiramente acima da previsão de 2,16 bilhões de euros de analistas consultados pela própria companhia.

A receita cresceu de 22,49 bilhões de euros em 2018 para 23,97 bilhões de euros no ano passado, também superando levemente um consenso de 23,82 bilhões de euros.

O lucro operacional ajustado – uma das medidas preferidas da Heineken que desconsidera itens extraordinários – ficou em 4,02 bilhões de euros em 2019, ante 3,81 bilhões de euros um ano antes. Neste caso, a FactSet tinha uma projeção de 3,94 bilhões de euros, baseada nas estimativas de 15 analistas.

O volume consolidado de cervejas aumentou 3,1% em base orgânica no último ano, enquanto o volume de cervejas com a marca Heineken avançou 8,3%, garantindo o melhor desempenho da empresa em mais de uma década. Fonte: Dow Jones Newswires.