Heineken lucra menos que o esperado em 2023, mas amplia receita

A cervejaria holandesa Heineken teve lucro líquido de 2,3 bilhões de euros em 2023, menor do que o ganho de 2,68 bilhões de euros apurado no ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 14. O resultado ficou abaixo da expectativa de 22 corretoras, de 2,5 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A receita da Heineken avançou 4,9% no ano passado, a 36,38 bilhões de euros. Já a receita líquida antes de itens excepcionais e amortização – uma das métricas preferidas da companhia – subiu 5,5% em 2023, a 30,31 bilhões de euros, superando levemente o consenso de 30,28 bilhões de euros.

Os volumes de cerveja consolidados, incluindo Heineken e mais de 300 outras marcas como Amstel, Red Stripe, Sol e Desperados, tiveram queda orgânica de 4,7% em 2023, maior do que o recuo previsto de 4,3%. No caso apenas da marca Heineken, os volumes aumentaram 2,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

