Heineken lucra menos do que o previsto no 1º semestre

A cervejaria holandesa Heineken teve lucro líquido de 1,16 bilhão de euros no primeiro semestre de 2023, pouco menor do que o ganho de 1,27 bilhão de euros apurado no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (31). O resultado ficou abaixo do lucro de 1,31 bilhão de euros previsto por um analista consultado pela FactSet.

O lucro antes de itens excepcionais e amortização de ativos intangíveis relacionados a aquisição (BEIA, pela sigla em inglês) – uma das métricas preferidas da companhia – recuou 12% na mesma comparação, a 1,15 bilhão de euros.

Por outro lado, a receita da Heineken subiu a 17,44 bilhões no euros no primeiro semestre, ante 13,49 bilhões de euros em igual período de 2022, superando o consenso da FactSet, baseado em quatro estimativas, de 14,91 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

