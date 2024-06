Heineken lança nova cerveja sem álcool; estratégia é avançar sobre a concorrência em nichos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 18:04 Para compartilhar:

O Grupo Heineken fará em breve o lançamento oficial da cerveja Sol Zero. Com mais um rótulo de cerveja sem álcool, dessa vez em uma marca de menor valor agregado e que visa atingir um público mais jovem, a companhia cumpre a estratégia de atacar novas categorias para além da premium, onde já incomoda a líder de mercado Ambev. A estratégia é começar por nichos menores.

“O novo produto segue a nossa estratégia de expansão de portfólio em diferentes canais e, inicialmente, estará nos principais canais de varejo como supermercados, lojas de conveniência e restaurantes nas regiões Sul e estados de São Paulo e Minas Gerais. Em breve faremos a expansão nacional do produto”, diz a vice-presidente de Marketing da empresa, Cecilia Bottai.

Um relatório de maio do Citi afirmou que o grupo representa uma potencial perda de mercado da Ambev no trimestre. “Nos resultados do primeiro trimestre, a Heineken relatou um aumento significativo no volume no Brasil indicado como um dígito alto.”

“A empresa atribuiu os fortes volumes de vendas relatados a uma combinação de ganhos de participação de mercado e acúmulo de estoque. Dados os fortes volumes observados no primeiro trimestre, se nossas estimativas de volumes forem precisas, é plausível esperar que a Ambev tenha tido um declínio na participação de mercado durante o trimestre”, escreveram os analistas do banco.

Para Bottai, concorrer com a líder de mercado em categorias medianas de preço, que precisam de mais volumes, tem desafios. “Envolvem aspectos como escala de distribuição, preferências regionais, ações promocionais e de descontos, entre outros fatores. Por isso, investimos em estratégias específicas,como marketing direcionado, explorar novas tendências de consumo e inovação de produto e fortalecimento de identidade de marca, por exemplo”, explica.

Ou seja, no segmento zero, a empresa atinge um nicho de consumo, sem se aventurar de uma vez em categorias de alto volume em que a Ambev domina.

Bottai explica que o segmento zero, em termos financeiros, apresenta um crescimento significativo, contribuindo para a diversificação do portfólio da empresa e atendendo a uma demanda crescente observada pela companhia.