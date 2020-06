Heineken e Hospital Albert Einstein fazem app para orientar reabertura de bares

O Grupo Heinekein e o Hospital Albert Einstein fecharam uma parceria para a criação de um aplicativo que guie os donos de bares e restaurantes no processo de reabertura destes comércios. A plataforma contará com 15 módulos de conteúdo apresentados como uma forma de jogo para os empreendedores.

“Fizemos de uma forma gameficada. São vídeos, podcasts, um conteúdo bem dinâmico”, diz Ornella Vilardo, gerente de sustentabilidade do grupo. Ela comenta que a iniciativa deve alcançar cerca de 17 mil bares, com a capacidade de 35 mil usuários únicos. “Temos hoje, em clientes premium, uma base de 30 mil estabelecimentos. Mas a iniciativa também pode atingir bares que não são nossos clientes hoje”, diz Ornella. A iniciativa pode, portanto, fidelizar os clientes antigos e trazer mais gente para a base.

Segundo a Heineken, o conteúdo da plataforma está em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Ao final da capacitação eletrônica, o bar ou restaurante deve receber um selo de segurança do Hospital Albert Einstein. “Nosso intuito é colaborar para que os clientes se sintam mais seguros para essa volta”, diz Ornella.

Hoje a Heineken funciona com seus times de escritório em home office, o que não deve mudar até setembro, quando a volta será gradual e voluntária. Nas fábricas, “a produção foi adequada para manter o número mínimo de colaboradores necessário para a continuidade das operações”, diz a empresa em nota.

