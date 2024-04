Heineken amplia receita em 7,2% no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 7:09 Para compartilhar:

A cervejaria holandesa Heineken obteve receita de 8,18 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, 7,2% maior do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. Em termos ajustados, a receita cresceu 7,3%, a 6,85 bilhões, mas ficou abaixo do consenso fornecido pela própria empresa, de 6,94 bilhões de euros. Já os volumes de cerveja consolidados, incluindo Heineken e mais de 300 outras marcas como Amstel, Red Stripe, Sol e Desperados, tiveram expansão orgânica anual de 4,7% no trimestre, ante expectativa do mercado de 2,5%. A empresa ainda não divulgou números de lucro.