Heidi Klum abre o jogo sobre sua dieta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 6:06 Compartilhe

A modelo Heidi Klum, usou seus stories do Instagram para rebater uma alegação recente de que ela só consome 900 calorias por dia.

+ Heidi Klum posta foto nua na cama

+ Filha modelo de Heidi Klum compartilha clique sem make e deixa espinhas à mostra

O boato começou a circular depois que Klum participou de uma sessão de perguntas e respostas no Instagram na qual ela teria compartilhado com os fãs o que come no café da manhã e depois se pesou em uma balança.

“Acabei de chegar em casa, e alguns amigos estão me enviando esses artigos que foram escritos que eu só tomo 900 calorias”, disse Klum em um vídeo.

“Quero dizer, acho que nunca tive que contar minhas calorias na minha vida e não acredito em tudo o que você lê.”

A modelo passou a especular que a alegação falsa sobre sua dieta provavelmente surgiu depois que sua sessão de perguntas e respostas foi mal interpretada.

“Alguém me perguntou quanto eu pesava, e eu subi na balança e mostrei o quanto eu pesava”, disse. “E eu não sei, as pessoas simplesmente juntam as coisas e escrevem um monte de porcaria, e é muito triste porque não há mais jornalismo de verdade.

“As pessoas inventam histórias. Uma pessoa escreve e depois todos pulam sobre ela. E é muito triste porque as pessoas leem isso, pensam isso e possivelmente seguem aquilo.”

Klum não é a única celebridade que atraiu a atenção por suas práticas alimentares. No início deste ano, a atriz Gwyneth Paltrow causou nas redes sociais após revelar sua prática de jejum intermitente com uma dieta de baixa caloria que inclui almoços de caldo de osso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias